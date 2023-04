CoopVoce EVO 150 a 8€ al mese ma ecco l’offerta da 3€ con tutto incluso

Tra i tanti provider, CoopVoce sembra avere per il momento in mano le redini del gioco: ecco quali sono le offerte più interessanti

Dopo aver visto molte novità proposte dalla concorrenza, diversi gestori hanno scelto di seguire una strada ben precisa. L’obiettivo di rubare utenti è sempre presente, soprattutto in questo periodo dell’anno dove molte persone cercano un risparmio, indipendentemente dall’entità della spesa in questione. Uno dei gestori più attivi sotto il punto di vista della ricerca di nuovi utenti è sicuramente quello virtuale per eccellenza, ovvero CoopVoce.

Le sue promozioni mobili sono ben visibili sul sito ufficiale, dove ci sono i prezzi e i contenuti in bella mostra. Grande attenzione è stata dirottata ultimamente da CoopVoce sulla sua migliore offerta, quella che concede più giga in assoluto. Molte persone però non hanno potuto fare a meno di notare anche una nuova proposta, la quale con il suo prezzo basso potrebbe attirare una fascia di utenza ben precisa.

CoopVoce mostra sul sito ufficiale due offerte EVO: la prima costa 8,90€ al mese mentre la seconda, totalmente nuova, si presenta a soli 3,90€

Il sito ufficiale del celebre gestore CoopVoce mostra senza problemi ogni dettaglio delle sue offerte mobili.

In primo luogo non è difficile notare la famosissima EVO 150, soluzione che già dal nome spiega benissimo quali sono i suoi contenuti interni. Si tratta infatti di una proposta mensile con all’interno minuti senza limiti verso qualsiasi numerazione, 1000 messaggi e soprattutto 150 giga per la connessione ad internet. Il prezzo mensile resta sempre lo stesso: 8,90€ al mese.

A seguire però ecco la nuova sorpresa: la EVO Essential. Questa nuova promo base di CoopVoce costa solo 3,90€ al mese ed include minuti senza limiti verso tutti con 500 SMS e 3GB di connessione ad internet. In molti riferiscono che non è più disponibile sul sito, ma nei centri abilitati potreste ancora avere la possibilità di sottoscriverla.