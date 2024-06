Tesla: calo nelle vendite e i competitor continuano a crescere

Tesla sta attraversando un momento cruciale nella sua storia, con vendite che per nulla rispettano le aspettative. Sembra che le difficoltà siano circoscritte principalmente al patrono dell’azienda, il quanto eccentrico Elon Musk, mentre gli altri produttori di auto elettriche stanno registrando degli incrementi delle loro immatricolazioni.

Dai dati relativi al mercato americano, Tesla ha venduto 161.630 vetture nel primo trimestre del 2023, ma poi il numero è sceso a 140.187 nel primo trimestre di quest’anno. Questo confronto mostra un calo evidente del 13,3%. Ciò ha ovviamente generato parecchie preoccupazioni nel settore, considerato il ruolo del mercato statunitense così importante nella produzione di auto elettriche nel mondo intero.

Tesla cade ma i competitor sorgono dalle sue “ceneri”

Mentre Tesla affronta un calo nelle vendite, altri brand stanno registrando incrementi. Audi, per esempio, ha visto un aumento del 28,8% nelle vendite di veicoli elettrici negli USA. La BMW ha invece avuto una crescita del 62,6%, mentre Cadillac ha visto un incremento pazzesco del 499,2%. Anche Ford ha aumentato le vendite dell’86,1% rispetto al primo trimestre del 2023, poi c’è la Hyundai con il 57,1% e Jaguar con una percentuale quasi assurda del 383%. Si continua con la Kia che ha visto un aumento del 62,8%. La Lexus ha inoltre percepito una crescita strabiliante del 766,5%.

Vinfast, che ha da poco intensificato la sua presenza nel Paese, ha invece visto un aumento del 742,7% nelle vendite. Ok, queste cifre sono davvero impressionanti, ma è anche importante considerare che molti di questi brand non hanno avuto un buon primo trimestre nel 2023, rendendo quasi facile raggiungere percentuali così alte nel 2024. Nel mentre, anche considerando il calo di vendite, Tesla mantiene una quota di mercato del 51,3% negli Stati Uniti, il che significa che più di una vettura elettrica su due è costruita da Tesla.

Il calo delle vendite di Tesla nel primo trimestre del 2024 evidenzia di certo delle sfide che il leader deve essere pronto ad affrontare per rimanere in testa. La crescita significativa dei competitor tuttavia dimostra che il mercato delle auto elettriche è in rapida evoluzione e che la domanda continua a crescere.