L’attesa è quasi giunta al termine per i possessori degli ultimi modelli di smartphone Pixel 8, Pixel8 Pro e Pixel8a, che si preparano ad accogliere con entusiasmo l’imminente arrivo di un importante aggiornamento. Google di recente ha annunciato che il potente modello di intelligenza artificiale, conosciuto come Gemini Nano, sta per fare il suo debutto sui loro dispositivi. Questa novità è stata anticipata già lo scorso marzo, quando l’azienda aveva promesso un importante passo in avanti nell’integrazione di tecnologie avanzate nei propri smartphone. Adesso, finalmente, ci si avvicina al momento del rilascio ufficiale. Attualmente, Google sta distribuendo un aggiornamento per Android AICore, identificato come la nuova versione 0.release.pixel8.636144055. Quest’ ultima è apparsa da poco sul Play Store ed è destinata alla serie Pixel8.

Pixel 8, tutti i dettagli delle novità in arrivo

Una delle prime indicazioni dell’imminente innovazione sarà visibile nelle impostazioni sviluppatore del dispositivo. Qui gli utenti potranno notare l’emergere di una voce AICore. Questo sarà il primo passo verso l’attivazione delle funzionalità GenAI, che aprirà la strada all’integrazione di Gemini Nano negli smartphone Pixel 8. Ma nonostante l’entusiasmo palpabile, è importante sottolineare che il processo di attivazione non sarà necessariamente immediato. Infatti alcuni utenti che hanno già ricevuto l’aggiornamento hanno segnalato qualche funzionalità, nonostante l’installazione, potrebbe restare disabilitata di default. Ciò potrebbe essere dovuto a una strategia di rilascio graduale adottata da Google. Al fine di garantire una transizione fluida e senza intoppi verso l’utilizzo completo delle nuove capacità offerte da GeminiNano.

In più sembra che molte domande restano ancora senza risposta. Tra le più frequenti c’è quella relativa alle differenze sostanziali tra Gemini Nano e il suo modello standard. È plausibile ipotizzare che il primo offra una maggiore precisione, efficienza e capacità di apprendimento rispetto alla sua controparte. Anche se, per avere una comprensione completa delle sue potenzialità, sarà necessario attendere il suo completo sviluppo.