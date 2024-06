Truffa con mail, basta un messaggio per rubare dati e soldi

Ritrovarsi improvvisamente a leggere un messaggio molto particolare nella propria chat o nella propria e-mail può portare a diversi risvolti. Purtroppo quello di oggi è una truffa, una delle tante che tentano di rubare dati e soldi ai poveri utenti.

In basso ci sono tutte le informazioni del caso, compreso il testo da tenere sott’occhio e nel quale non bisogna assolutamente cliccare sui link.

Truffa e soldi spariti: ecco il messaggio che finge un corteggiamento verso gli utenti

Il testo da tenere sott’occhio è proprio questo che trovate qui in basso, una vera e propria problematica da dover risolvere. Come si vede, il tutto sembra essere stato scritto da una donna, ma in realtà non esiste alcun individuo ad aver interesse a conoscervi. Si tratta solo di un modo per rubare dati e soldi.

“Lo vedi? La mia vita vuole qualcosa di nuovo così tanto che sta perdendo solo pensando al sesso!

Ho visto un video qui in cui un uomo mette la mano nella mia. Ora voglio lo stesso!

Immagino il tuo amore che si mostra e si apre dentro di me. Mi sembra di poterlo affrontare molte volte. Proviamo?

A causa di questi sentimenti, voglio conoscerti! Sei d’accordo?

Ecco il mio profilo aperto per contattare Dottie_babie, trovami per nickname e dimmi dove mi aspetterai!

Non vedo l’ora del tuo arrivo!“.

Come si può vedere da questo messaggio, sembra tutto strutturato per portare le persone ad iscriversi ad un sito di incontri. In realtà neanche questo esiste, proprio come la donna che finge di scrivere. L’obiettivo è solo far cliccare le persone su un link e fargli aprire un modulo da compilare. Questo verrà scambiato dai malcapitati come utile per l’iscrizione al sito di incontri, ma in realtà sarà solo un modo tramite il quale i truffatori ruberanno i loro dati personali. Dare un’occhiata anche all’indirizzo e-mail del mittente potrebbe tornare utile per identificare il messaggio prima prima del previsto.