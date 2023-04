Plafoniera LED al 50% su Amazon, è utilizzabile con Alexa e costa pochissimo

L’illuminazione del proprio ambiente domestico è fondamentale, soprattutto quando viene la sera. Cosa c’è di meglio se non lasciare che la propria cucina si illumini con un timer pre-impostato, con uno smartphone o magari con il semplice comando vocale? Ovviamente nulla, ma bisogna scegliere gli strumenti giusti. Oggi Amazon riesce a predisporre un’offerta clamorosa per i suoi utenti, la quale corrisponde ad una plafoniera LED di primo livello. Ovviamente questo non comprende un prezzo smisurato, bensì davvero conveniente per tutti.

Plafoniera LED in offerta su Amazon, potete usarla con Alexa o con il vostro smartphone

L’offerta più interessante di giornata sarà certamente quella predisposta da un marchio molto noto su Amazon, il quale prende il nome di Aigostar. Le sue promozioni stupiscono sempre il pubblico, proprio come oggi che c’è un 50% di sconto sulla plafoniera LED intelligente da soffitto.

Questa, utilizzabile con la connessione Wi-Fi, ha una potenza davvero interessante, la quale illumina fino a 1300 lumen. Potrete inoltre scegliere voi l’intensità della luce, il tutto tramite l’applicazione ufficiale scaricabile sullo smartphone. Questo lascia presagire dunque solo una cosa: potrete utilizzarla anche servendovi degli assistenti vocali Google Assistant e Alexa.

Con la vostra voce dunque potrete accendere o spegnere la luce, aumentando anche l’intensità dei LED all’interno della plafoniera stessa. Oggi Amazon offre un coupon del 50%, il quale porta l’articolo a costare solo 14,99€. Per averlo subito, dovete solo aggiungerlo al carrello.