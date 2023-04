Fastweb Mobile con 100 GB in 5G a prezzo scontato

Il noto operatore Fastweb sta dando la possibilità ai propri clienti di invitare alcuni amici ad attivare una delle sue offerte più apprezzate. Stiamo parlando dell’offerta mobile denominata Fastweb Mobile. Quest’ultima include ben 100 GB di traffico dati validi per navigare anche con connettività 5G.

Fastweb Mobile disponibile all’attivazione con ben 100 GB di traffico dati

Come già accennato in apertura, i clienti del noto operatore Fastweb potranno invitare alcuni amici ad attivare una fantastica offerta. Si tratta dell’offerta denominata Fastweb Mobile e ora i nuovi utenti invitati da chi è già cliente potranno attivarla ad un prezzo ancora più vantaggiosa.

Nello specifico, per averla gli utenti dovranno pagare un costo scontato di 6,95 euro al mese. Si tratta dell’iniziativa Porta un Amico di Fastweb ed è possibile trovarla in una apposita sezione dedicata nell’app ufficiale MyFastweb. Solitamente, l’offerta Fastweb Mobile ha un costo più alto pari a 7,95 euro al mese.

Con questa offerta strepitosa, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari ad addirittura il 5G con una velocità massima pari a 1,6 Gbps in download e 150 Mbps in upload. Oltre a questo, gli utenti avranno a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 100 SMS verso tutti i numeri. Ricordiamo che l’offerta in questione include anche minuti di chiamate verso alcuni paesi esteri, compresi Andorra, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Martinica, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Repubblica Slovacca, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan e Ungheria.