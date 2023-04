Continuano ad intensificarsi i rumors e le indiscrezioni riguardanti i prossimi smartphone del sotto brand di Xiaomi. Stiamo parlando dei prossimi Poco F5 e Poco F5 Pro. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha pubblicato vari teaser ed ha confermato che il debutto ufficiale si terrà il prossimo 9 maggio 2023.

Fra pochi giorni il noto produttore tech Poco presenterà ufficialmente per il mercato indiano i nuovi Poco F5 e Poco F5 Pro. Entrambi dovrebbero arrivare anche in Europa. Secondo gli ultimi teaser ufficiali pubblicati dall’azienda, i nuovi device dovrebbero essere annunciati durante un apposito evento che si terrà il prossimo 9 maggio 2023.

Imposters will fall, the F'In King will rule them all👑

Ascend the throne or be overthrown📱#POCOF5 global debut on 09.05.2023 @ 5:30PM.#ReturnOfTheKing pic.twitter.com/wt6mqY6cQC

— POCO India (@IndiaPOCO) April 26, 2023