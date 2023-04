Tra non molto tempo il sotto brand di Xiaomi toglierà i veli su una nuova serie di smartphone. Uno di questi sarà il prossimo Poco F5. Quest’ultimo è stato avvistato qualche giorno da sul noto portale di benchmark Geekbench. Ora, però, lo smartphone ha ricevuto ulteriori nuove certificazioni, tra cui quella TDRA. Sembra confermata inoltre la presenza del processore Snapdragon 7+ Gen 2.

Poco F5 sta per arrivare, arrivano nuove conferme sul processore

Il produttore cinese Poco sembra che stia ultimando i lavori sul suo prossimo smartphone di fascia media. Come già accennato, stiamo parlando del prossimo Poco F5. Nel corso delle ultime ore, in particolare, questo device ha ricevuto diverse altre certificazioni. Su queste, lo smartphone è stato registrato con il numero di modello 23049PCD8G.

L’arrivo di queste nuove certificazioni ci hanno inoltre confermato alcune delle specifiche tecniche. Nello specifico, il nuovo smartphone a marchio Poco sarà alimentato dal nuovo soc Snapdragon 7+ Gen 2. Rispetto alla precedente generazione, questo processore garantirà il 50% di performance e il 13% in più di efficienza energetica.

Ad accompagnare il soc sembra che saranno poi presenti diversi tagli di memoria. Tra questi, sarà incluso un taglio con 12 GB di RAM. Per il momento non ne siamo certi, ma secondo i rumors Poco F5 potrebbe essere il re-branded a livello globale di Redmi Note 12 Turbo, attualmente disponibile per il solo mercato cinese. Se fosse realmente così, potremmo aspettarci più o meno le stesse caratteristiche. Queste comprendono ad esempio un ampio display con tecnologia SuperAMOLED e una batteria da 5000 mah con ricarica rapida da 67W.