HMD Global guarda al passato, ufficiali due nuovi smartphone Nokia

HMD Global mantiene sempre fisso un occhio al passato, in questi giorni ha ufficializzato due nuovi smartphone che toccano quanto abbiamo già visto negli anni precedenti, parliamo giustappunto di Nokia 105 e Nokia 110, dispositivi di fascia bassa ma pronti a dare battaglia ai più quotati modelli in commercio.

Siete stanchi dell’always-on o della tecnologia all’ultimo grido, e volete del sano detox tecnologico? per questi utenti HMD Global, forte della sua leadership nel mercato dei feature phone, ha deciso di consolidare l’eredità di Nokia con smartphone iconici e dall’autonomia unica. Nokia 105 e 110 votano ad un iconico ritorno alla cultura anni ’90, in un periodo storico in cui gli utenti sono preoccupati dai prezzi sempre più alti, e da un costo della vita eccessivo. Scopriamoli assieme.

Nokia 105 4G

Nokia 105 4G è lo smartphone che vuole rendere la connessione e l’utilizzo il più comodo possibile, per questo integra una batteria che offre una autonomia superiore al normale, con caratteristiche tecniche accessibili a tutti: display da 1,77 pollici (tecnologia IPS), tastiera fisica molto ampia ed una interfaccia utente davvero semplice da utilizzare. Oltre a questo, leggendo la scheda tecnica, notiamo il pieno supporto al 4G e alle chiamate vocali in alta definizione.

Il prodotto sarà in vendita nelle prossime settimane, al momento attuale non è stato comunicato il prezzo finale.

Nokia 110 4G

La batteria da 1450mAh di Nokia 110 4G può garantire una autonomia che raggiunge le 8 ore di conversazione continue, ma anche 12 giorni di standby, una durata più che ottima grazie anche alla presenza della modalità risparmio energetico. E’ presente l’immancabile tastiera, che facilita la stesura dei testi, mentre il display IPS LCD rende molto più facile la visione anche all’aperto, godendo di angoli di visualizzazione superiori al normale (il tutto è a colori).

I suoi punti di forza sono proprio l’ottima autonomia, il supporto alla connettività 4G, le chiamate vocali in alta definizione, completate con il browser Opera Mini, per rendere la navigazione sempre più semplice ed user-friendly. Il prodotto sarà in vendita, come il precedente, nelle prossime settimane, i colori disponibili sono Midnight Blue e Arctic Purple, soluzioni che strizzano l’occhio al design anche per gli utenti che amano maggiormente la modernità ed il design in generale.