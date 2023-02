MWC 2023, HMD Global sta per trasferire i test dei propri smartphone 5G in Europa

HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, annuncia l’avvio del primo step che vedrà l’azienda finlandese trasferire i processi di produzione e test dei propri smartphone 5G in Europa a partire dal 2023, rafforzando così la sicurezza dei propri device. Infatti, grazie alle severe disposizioni in materia di produzione e collaudo in vigore in UE, HMD offrirà ai clienti un elevato livello di sicurezza grazie a software e funzionalità personalizzate, collaborando con una serie di partner per quanto ne concerne la sicurezza informatica.

MWC 2023: le novità riguardanti Nokia

Come dicevamo precedentemente, HMD Global Oy (“HMD”) è la casa dei telefoni Nokia e si trova in Finlandia. La sua missione è quella di fornire una connettività accessibile a tutti. Per questo progetta e commercializza una gamma di smartphone, feature phone e un portafoglio in espansione di servizi innovativi. Con un impegno costante di sicurezza, durata, affidabilità e qualità, HMD è il licenziatario esclusivo del marchio Nokia per telefoni e tablet.

“Siamo molto lieti di annunciare questo primo passo nel nostro percorso di trasferimento della produzione di dispositivi 5G in Europa”, dichiara Jean-Francois Baril, Co-Founder, Chairman and CEO di HMD Global. “Il marchio Nokia ha una lunga storia di successi nel mercato europeo e con questa mossa continueremo a rafforzare la nostra posizione di unico grande fornitore europeo di smartphone”.

“I nostri clienti si fidano di noi per l’offerta di dispositivi sicuri, durevoli e sostenibili, e noi manteniamo questa promessa lavorandoci a stretto contatto per soddisfare le loro esigenze in materia di sicurezza. I nostri piani futuri prevedono ulteriori investimenti in software security, così da poter offrire ai nostri clienti programmi e funzioni di sicurezza personalizzate”, conclude Baril.

Questi nuovi sviluppi rappresentano il continuo impegno di HMD nel perseguire operazioni sicure e trasparenti in Europa. Attualmente, infatti, Nokia applica una metodologia di “software security e privacy by design” e dal 2019 tutti i dati di utenti e aziende vengono archiviati ed elaborati su server in Finlandia.