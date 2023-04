Continuano ad intensificarsi i rumors ed i leaks riguardanti i prossimi smartphone di punta del colosso tech Apple. Uno dei prossimi modelli sarà il nuovo iPhone 15 Pro Max e a quanto pare sarà l’unico di questa serie a vantare una caratteristica davvero notevole. Stando a quanto è emerso in rete, infatti, quest’ultimo sarà dotato di un sensore fotografico principale molto ampio di quasi un pollice.

A quanto pare i prossimi device di casa Apple vanteranno un comparto fotografico ancora più al top. Come già accennato, infatti, il prossimo iPhone 15 Pro Max avrà un sensore fotografico principale da quasi un pollice. A rivelarlo, in particolare, è stato il noto leaker Ice Universe tramite un post sul social network Twitter.

The iPhone's main camera is improving every year, which is commendable, with 15pm approaching 1 ".

iPhone 15 Pro Max :IMX903,≈1”

iPhone 14 Pro:48MP, IMX803,1/1.28

iPhone 13 Pro:12MP,IMX703,1/1.63

iPhone 12 Pro:12MP, IMX603,1/1.78

iPhone 11 Pro:12MP, IMX503, 1/2.55

— Ice universe (@UniverseIce) April 23, 2023