I mini pc continuano a ritagliarsi fette importanti di mercato. Se fino a qualche anno fa rimpiazzare un computer desktop era impensabile, se non rinunciando a buone prestazioni, oggi la situazione è esattamente l’opposto.

I mini pc oramai sono adatti a qualsiasi utilizzo, forniscono prestazioni più che ottime, occupano poco spazio e hanno un prezzo di vendita molto più basso rispetto alla controparte desktop.

Geekom tra i brand più affidabili del settore dei mini pc

Geekom è uno dei brand più interessanti sul mercato. I mini pc Geekom sono compatti, montano componenti premium e sono proposti in varie offerte promo molto interessanti sui vari marketplace come Amazon. Da oggi in fatti, uno dei prodotti di punta, il Mini IT11 è in offerta a soli 569 euro, con un risparmio di 100 euro sul prezzo di listino.

Geekom Mini IT11 offre delle prestazioni veramente ottime, i componenti interni sono:

Intel® Core™ i7 di 11a generazione.

Scheda Grafica Intel® Iris® Xe.

Intel® Bluetooth® 5.2 e Wi-Fi 6.

Windows 11 Pro preinstallato e già attivato.

Il processore sulla versione in offerta è i7-11390H, corredato da 16GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64GB) e un SSD PCIe da 512GB. La scheda madre prevede uno slot aggiuntivo per un ulteriore SSD SATA.

Geekom Mini IT11 supporta il collegamento con più monitor simultaneamente, anche a risoluzione 8K. E più che sufficiente anche per sessioni di gaming standard, per standard intendiamo risoluzione Full HD anche con dettagli alti (dipende ovviamente sempre dal titolo). La scheda grafica Iris Xe, integrata, è infatti una buona soluzione che permette di rinunciare ad una scheda dedicata ma non alle prestazioni, e che quindi impatta positivamente sul prezzo.

Al momento Geekom Mini IT11 è in offerta sia sul sito ufficiale che su Amazon a soli 569,99 euro. Un prezzo veramente interessante, considerando anche le ottime recensioni che il prodotto vanta. Potete procedere all’acquisto a questo link, prima della scadenza dell’offerta.