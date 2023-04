Diversi anni fa la scelta di un personal computer si divideva tra desktop e laptop. Entrambe le soluzioni potevano essere abbastanza ingombranti, esistevano quasi esclusivamente i 15,6 pollici per i laptop, mentre i mini ITX desktop (soluzioni meno ingombranti) non avevano un prezzo vantaggioso e molto spesso dovevano essere assemblate autonomamente.

Oggi non è più così. Mentre i computer desktop dominano ancora il mercato per i professionisti (progettazione e video editing) o per i videogiocatori che ricercano il massimo, i mini pc si stanno ritagliando il loro spazio nella fascia consumer. L’aumento esponenziale delle prestazioni in rapporto alle dimensioni ridotte, e il prezzo ormai molto competitivo.

Geekom è uno dei brand più affermati in questo settore. I loro prodotti stanno accogliendo una crescente popolarità, vantano ottime opinioni e recensioni sui vari shop online. Offrono un design moderno e minimale, con componenti e prestazioni più che adatte per la maggior parte degli utenti.

I punti di forza di Geekom Mini IT11

Il Geekom Mini IT11 di cui vi parliamo oggi è il prodotto di punta dell’azienda, ed inoltre, acquistabile con un forte sconto grazie ai saldi di Pasqua (i dettagli alla fine dell’articolo). E un prodotto compatto, di dimensioni 117 x 112 x 45.6 mm e con un peso di 565 g. E possibile con l’apposito supporto VESA, montare il mini pc dietro il monitor, salvando spazio, o all’occorrenza, portarlo con viste le dimensioni ridotte.

Per quanto riguarda le componenti interne abbiamo:

Processore Intel® Core™ i7/i5 di 11a generazione

Scheda Grafica Intel® Iris® Xe

Windows 11 Pro preinstallato e già attivato

Supporta fino a 64 GB di RAM DDR4 dual channel e uno slot di espanzione SATA3

Il Geekom Mini IT11 vanta un processore Intel® Core™ i7/i5 di 11a generazione, il modello in offerta di cui vi consigliamo di approfittare, è equipaggiato con i7-11390H 32 GB di RAM e 1TB di storage (SSD NVME espandibile fino a 2 TB). La scheda grafica Intel® Iris® Xe è gia molto affermata come prestazioni e permette anche sessioni di gioco non troppo spinte, oltre il supporto a più monitor 8K.

Un altro punto a favore della Intel Iris Xe è il supporto in decodifica del codec AV1, il formato che sarà predominante in futuro per lo streaming video e successore del codec H.265. La connettività è garantita da Intel® Bluetooth® 5.2 e Wi-Fi 6. Ottima la dotazione di porte usb, ben 2 USB4 e ulteriori 3 porte USB 3.2.

Windows 11 Pro è preinstallato e attivo alla prima accensione. Anche qui però Geekom Mini IT11 strizza l’occhio ai più smanettoni, l’azienda difatti assicura la compatibilità con Linux e la possibilità di installare un ulteriore sistema operativo in dual boot. L’espansione è supportata fino 64 GB per la RAM, e da un ulteriore slot SATA 2,5 pollici fino a 2 TB per lo storage interno.

Per chi è adatto e promozione speciale.

I punti di forza di un Minipc sono ben chiari ormai, quindi per chi è consigliato? Ci sentiamo di dire per chiunque, se non per i casi presi in esame ad inizio articolo. Il prezzo è sicuramente una variante importante nella scelta, ed la promozione di Pasqua in questo senso è allettante. Molti prodotti Geekom sono in sconto infatti, con un risparmio nel Mini IT11 arriva fino a 220€.

Il prezzo del Mini IT11 al momento infatti passa da 859 euro a soli 649 euro. Vale il prezzo? A nostro parere si. Inoltre, per tutti gli ordini superiori a 399€, Geekom offre un regalo speciale del valore di 40€ a scelta tra:

Un ulteriore kit di memoria RAM (anche se non ben specificato il modello)

Una borsa per il trasporto del Minipc

Un hub USB 10 in 1

L’offerta per il MiniIT11 e per tutti gli altri prodotti, saranno valide fino al 25 aprile, e tutti i prodotti sono acquistabili sullo store ufficiale. Ovviamente, se il prodotto vi incuriosisce, non aspettate di veder terminare le scorte.