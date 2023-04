Netflix ha affermato che entro la fine di giugno arriverà la decisione finale sulla questione delle condivisioni delle password.

Nel suo rapporto trimestrale sugli utili di questa settimana, ha dichiarato che avrebbe lanciato un programma di condivisione delle password a pagamento a livello globale nel secondo trimestre dell’anno, anche in Italia. La società aveva precedentemente dichiarato di volerlo introdurre entro la fine di marzo.

“Il lancio che abbiamo previsto nel secondo trimestre include molti, molti altri paesi“, ha detto il co-CEO di Netflix Greg Peters agli investitori in una chiamata agli utili martedì.

Peters ha affermato che la società ha preso in considerazione il lancio del programma di condivisione a pagamento nel primo trimestre, ma ha deciso che “era meglio prendersi un po’ di tempo in più” e “rendere questa transizione il più agevole possibile per i membri“.

“Stiamo lavorando sodo per assicurarci di farlo bene e nel modo più ponderato possibile“, ha detto.

Fuggiranno tutti dopo questa mossa

La notizia che Netflix non consentirà più agli utenti di condividere le proprie password ha sconvolto i fan. La strategia mostra un cambiamento radicale per la società di streaming, che una volta incoraggiava la condivisione delle password come un modo per attirare più spettatori.

Ma ora deve affrontare la concorrenza di Disney+, Hulu, Peacock e Paramount+, e sta perdendo. Si aspetta sicuramente altre cancellazioni da parte degli utenti una volta che richiederà un pagamento aggiuntivo per aumentare il numero di utenti che possono guardare fuori dalla tua abitazione.

Questo è quello che è successo ogni volta che Netflix ha implementato la “condivisione a pagamento” in un paese, ha affermato la società.