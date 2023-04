Netflix è una delle piattaforme streaming ad abbonamento più utilizzata al mondo. Il servizio conta circa 230,75 milioni di utenti con un aumento incredibile di più di 54 milioni avuti durante la pandemia da Covid-19.

La popolarità di Netflix deriva soprattutto dalla produzione di alcuni show originali che hanno raggiunto una fama incredibile in tutto il mondo come Stranger Things, Dark e Black Mirror, e dalla vasta gamma di contenuti multimediali presenti sul catalogo.

Il catalogo comprende contenuti adatta a tutta la famiglia: serie tv, film, documentari e film d’animazione di tutti i generi e per tutte le età e ogni mese Netflix rinnova il suo archivio con nuovo materiale.

In questo articolo esploreremo tre imperdibili nuove uscite del mese di maggio 2023.

Netflix: le nuove uscite del mese di maggio

Nel mese di maggio il catalogo di Netflix si arricchisce di novità incredibili, e tre in particolare hanno attirato la nostra attenzione.

LA REGINA CARLOTTA:UNA STORIA DI BRIDGERTON

La regina Carlotta è l’attesissimo prequel della fortunata serie Bridgerton. Si tratta di una miniserie composta da 6 episodi e disponibile a partire dal 4 maggio. La serie, creata e prodotta da Shonda Rimes, sarà ambientata nella seconda metà del 700 e narrerà l’ascesa al potere della regina Carlotta, consorte del re di Britannia e Irlanda, Giorgio III.

BLACK KNIGHT

Black Knight è una nuova serie sudcoreana in arrivo su Netflix dal 12 maggio. É uno show distopico ambientato nel futuro 2071 e narra le vicende dei pochi uomini sopravvissuti alla propagazione dell’inquinamento.

IN SILENZIO

Grande attesa per questa novità tutta spagnola in uscita il 19 maggio. In silenzio è una serie drammatica che racconta la storia di Sergio (interpretato da Arón Piper di Elite) un ragazzo che ha ucciso i suoi genitori e dopo sei anni ritorna in libertà. Sergio non parla da quando è avvenuta la tragedia e sarà tenuto d’occhio da una psichiatra che cercherà di fare luce sulla faccenda.