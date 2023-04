Sebbene la serie dei nuovi Samsung Galaxy Watch sia tra gli smartwatch Android più apprezzati, il Galaxy Watch 5 non ha offerto alcun aggiornamento relativo al processore rispetto al suo predecessore. Diverse indiscrezioni hanno già lasciato intendere che al contrario il prossimo Galaxy Watch 6 potrebbe presentare un chipset più veloce e più moderno, oltre che un display più grande.

Sia il Galaxy Watch 4 che il 5 vantavano lo stesso processore Exynos W920, ma il dispositivo indossabile di sesta generazione potrebbe potenzialmente includere il nuovo Exynos W980 che è presumibilmente il 10% più veloce, riporta SamMobile. Nonostante le voci circolate online su questo nuovo chipset, non sono trapelati ulteriori dettagli riguardanti le configurazioni di CPU e GPU. SamMobile afferma inoltre che il nuovo processore Samsung potrebbe garantire una maggiore durata della batteria. Dato che il Galaxy Watch 6 sosterrà probabilmente uno schermo più grande, non è così certo che l’ottimizzazione della batteria abbia l’impatto che suggerisce il rapporto.

Samsung Galaxy Watch 6, novità sul processore incluso nel dispositivo

Sono circolate anche altre voci riguardanti l’azienda. Pare che Samsung riporterà in voga la ghiera girevole, anche se molto più stretta, con il nuovo Galaxy Watch 6. L’azienda deve ancora svelare ufficialmente tutti i suoi nuovi modelli di smartwatch, ma tutti i segnali fanno pensare ad una possibile rivelazione in corso al loro evento Unpacked che si terrà entro la fine del 2023. Fino ad allora, le persone interessate all’acquisto di un Galaxy Watch 5 di ultima generazione hanno molte ragioni per acquistarlo nonostante l’arrivo del suo successore.

Samsung ha finalmente attivato il sensore di temperatura che potrebbe essere immensamente utile per le persone che monitorano i loro cicli mestruali, ad esempio. La funzione è già presente nel Galaxy Watch 5. Oltre ai costanti aggiornamenti delle funzionalità rilasciati dal gigante della tecnologia, il Galaxy Watch 5 Pro è sceso sotto i 400 dollari come prezzo di riferimento, rendendo l’acquisto ancor più facile da digerire per chi cerca un buon affare. Con sorpresa di nessuno, Samsung sta anche lavorando alla prossima iterazione dei suoi dispositivi Galaxy Z Fold che potrebbe includere una cerniera aggiornata più in linea con la concorrenza internazionale rispetto ai modelli precedenti. Ora che esistono dispositivi pieghevoli alternativi, Samsung deve fare di tutto per far emergere i suoi prodotti.