Smartphone e telefoni che valgono UNA FORTUNA, la lista dei più rari

Non tutti sanno che oggi telefoni e smartphone possono avere un valore intrinseco che supera di gran lunga quello di vendita. Ovviamente il riferimento riguarda i dispositivi che un tempo stupivano per il loro design o per la loro innovazione. Proprio per questo motivo bisogna stare attenti a cosa si possiede nel cassetto in casa propria, visto che potrebbe equivalere ad una piccola fortuna e non per le sue caratteristiche, ma semplicemente per il suo blasone.

Telefoni di vecchia data che oggi possono valere più di diversi smartphone, ecco una lista di quelli più rari al momento

Per quanto riguarda i telefoni cellulari, ci sarebbe un esemplare che ad oggi viene ancora venerato per alcune caratteristiche fondamentali che lo hanno reso celebre in Italia e in tutto il mondo. Si parla del famosissimo Nokia 3310, il quale durante gli anni del lancio ufficiale dei primi telefoni cellulari è riuscito a riscuotere un gran successo grazie soprattutto al suo design. Questo si dimostra estremamente compatto e resistente a qualsiasi tipo di urto o stress. Proprio per questo motivo è diventato famosissimo ed oggi potrebbe valere una piccola fortuna se tenuto in ottimo stato di conservazione. Si parla infatti di un prezzo di circa 300 €.

Quando ancora della stessa casa produttrice, ovvero Nokia, non si può non citare un dispositivo molto famoso: il Mobira Senator. Questo è stato in grado di stupire per le sue grandi dimensioni che però in tempi non sospetti consentivano di avere a disposizione la telefonia mobile a tutto tondo. Oggi il valore di questo dispositivo potrebbe aggirarsi intorno ai 1000 € qualora dovesse essere stato conservato in maniera quasi impeccabile.

Infine non può passare di moda il primo iPhone, il dispositivo reso famoso da Steve Jobs. Il suo valore, qualora l’aveste conservato in ottimo stato, potrebbe aggirarsi anche oltre i 1000 €. Voi ne avete uno?