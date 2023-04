Samsung Galaxy Z Flip4 su Amazon al 40% di sconto solo per OGGI

Con la produzione del suo Galaxy Z Flip4, Samsung ha tentato di sorprendere la concorrenza, la quale effettivamente ha impiegato un po’ di tempo prima di dare una risposta ben decisa. Quelli che sono rimasti sorpresi forse ancor di più della concorrenza, sono stati gli utenti, i quali hanno visto arrivare qualcosa di totalmente inedito sul mondo telefonico mobile.

Samsung Galaxy Z Flip4, il piccolo pieghevole dell’azienda arriva in forte sconto su Amazon: ecco a quanto potete acquistarlo adesso

Il nuovo Samsung Galaxy Z Flip4 è un vero portento in termini di spazio, visto che ne occupa pochissimo, ovviamente da chiuso. Da aperto diventa uno smartphone come gli altri, anche se con caratteristiche da top di gamma che qualcuno ad oggi non ha.

E’ infatti presente al suo interno un hardware di altissimo livello, il quale si va a basare su 128 giga di memoria interna. Inoltre il display è un Dynamic AMOLED 2X da 6.7 pollici di ampiezza.

La confezione inoltre può offrire a chi acquista lo smartphone anche un caricabatterie wall charger super fast charging da 25W di potenza. Per quanto concerne la batteria, l’unità è da 3700 mAh. Il prezzo di questo dispositivo oggi è in forte sconto, fino a toccare un -39% sul listino originale di 1149€.

Il costo con cui potete trovare disponibile il Galaxy Z Flip4 di Samsung su Amazon corrisponde a 699€. Per averlo ora basta solo aggiungerlo al carrello. Ovviamente potrete avere anche due anni di garanzia a disposizione dopo l’acquisto. Nel caso in cui non doveste essere soddisfatti del vostro acquisto, ci sono 30 giorni di reso disponibile.