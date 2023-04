kena-mobile-ti-permette-di-risparmiare-sui-costi-con-le-ultime-offerte

Kena Mobile offre ai suoi consumatori ottimi risparmi e vantaggi. Grazie alla rete 4G di Tim, è possibile ottenere velocità fino a 60 Mbps e accedere al web in oltre il 99% del territorio nazionale. È possibile attivare le tariffe online effettuando la portabilità del proprio numero da un altro operatore o ottenendo un nuovo numero. Non ci sono limiti di tempo o costi aggiuntivi associati alle offerte di Kena.

Kena Mobile, scopriamo le offerte di Aprile 2023

Date un’occhiata alla promozione Kena 6,99 130GB Star che sta offrendo ora. Per soli 6,99 euro al mese, potete attivare questa offerta online e avere accesso a chiamate illimitate verso fissi e cellulari, 500 SMS verso tutti i cellulari e 130 gigabyte di Internet 4G (7 per navigare in Europa). Inoltre, se si attiva il Servizio di Ricarica Automatica entro il prossimo 14 giugno (da utilizzare a partire dal primo rinnovo), si otterranno 50 GB in più al mese senza costi aggiuntivi. La carta SIM è gratuita, ma il costo di attivazione è di 4,99 euro.

Per partecipare alla Promo Star Kena 6,99 130GB, i clienti devono attivare un nuovo numero Kena Mobile o trasferire il proprio numero esistente da uno dei seguenti operatori: Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus.

Kena Mobile offre tante opportunità con piani di telefonia mobile chiari e a prezzi ragionevoli. Chi desidera risparmiare sui costi senza rinunciare alla comodità di chiamate, SMS e dati illimitati può prendere in considerazione il passaggio a Kena Mobile.