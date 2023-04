Cupra ufficializza Metahype, uno spazio aperto e collaborativo nel Metaverso

Non solo la nuova Cupra Tavascan. L’azienda di Martorell ha scelto di presentare e introdurre Metahype, un’innovativa ed interattiva esplorazione del metaverso secondo Cupra.

All’evento di Berlino è stata mostrata dunque una nuova piattaforma dove tutti tra creators, brand e community possono incontrarsi per collaborare insieme, creare e vivere esperienze emozionanti. L’isola che è stata presentata è formata da diversi distretti e spazi comuni che possono essere occupati e utilizzati da brand, start-up e creators per connettersi e organizzarsi con la nuova generazione.

Ci sono tre zone principali all’interno di Metahype, ovvero Metahype Square e i distretti Cupra e Primavera Sound. Gli utenti, che potranno personalizzarsi come se fossero all’interno di un gioco, atterreranno in Metahye Square, dove riceveranno il loro Metahype Passport. Si tratta di un NFT dinamico che rappresenta la reputazione di ogni Hyper.

Cupra Next, la DarkRebel e le parole del COO di Cupra

Una delle offerte più emozionanti che Metahype comprende, è Cupra Next, uno spazio dove gli utenti possono influenzare il futuro dell’azienda configurando la loro versione della Cupra DarkRebel, una sport car virtuale.

Queste le parole da parte di Sven Schuwirth, COO di Cupra:

“Metahype è ufficialmente arrivato.è uno spazio non solo per Cupra, ma per i brand, i creators, le start-up e per coloro che vogliono connettersi con la Next Generation. Dispone un’esperienza del brand unica e la possibilità di connettersi a diverse community, E sprigionando così il loro potere di collaborazione e creatività. Con questo progetto vogliamo ridefinire come le persone vivono le esperienze e sentono le emozioni senza i limiti del mondo fisico.“