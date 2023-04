Amazon ha attivato in questi giorni, con validità fino al 15 maggio, salvo esaurimento anticipato delle scorte, una campagna promozionale davvero incredibile, che vede offrire all’utente finale la possibilità di avere a disposizione tutta la serie Amazon Basics con uno sconto effettivo del 40% rispetto al listino originario.

Amazon, la promozione è pazzesca

La promozione prende il nome di save with Amazon Brands, consiste nel voler valorizzare e promuovere i prodotti legati al brand Amazon, proponendo al consumatore la possibilità di completare l’acquisto, ed altresì riuscire a risparmiare molto, grazie all’applicazione del coupon che prevede lo sconto effettivo del 40% rispetto al listino.

La prima cosa da fare è collegarsi a questo link, diretto su Amazon, dove sarà possibile vedere la pagina della campagna promozionale, e scorrere tutti gli articoli inclusi. Il prezzo mostrato a schermo è quello di base, il coupon verrà applicato automaticamente dal sistema al checkout, o meglio quando l’articolo sarà aggiunto direttamente al carrello.

Da notare che le scorte potrebbero essere limitate, come anticipato la campagna è valida fino al 15 maggio, ma allo stesso tempo il numero di coupon che gli utenti potranno richiedere è limitato, di conseguenza le disponibilità potrebbero terminare anzitempo. Il consiglio che vi diamo non cambia rispetto al passato, se volete completare l’acquisto, fatelo subito e non aspettate oltre.