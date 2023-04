Samsung Galaxy Tab A8 2022, quasi al 50% su Amazon il tablet più venduto

Valutare l’acquisto di un tablet se siete persone che sono solite muoversi in giro durante la giornata, potrebbe essere una scelta giusta. Ce ne sono diversi che possono fare al caso di più tipologie di esigenze, anche non spendendo troppi soldi.

Amazon potrebbe essere oggi il posto ideale in cui cercare, soprattutto alla luce dei grandi sconti di questo periodo. Uno dei tablet più interessanti riguardo in questo momento la proposta che porta il marchio di Samsung. Si tratta del celebre Galaxy Tab A8, dispositivo in versione 2022 che oggi viene proposto da Amazon in offerta nella sua categoria riguardante il mondo dell’elettronica.

Samsung Galaxy Tab A8 2022 in offerta su Amazon, ecco quanto costa e quali sono le sue caratteristiche tecniche

Il famoso tablet di casa Samsung viene oggi fuori con uno sconto davvero molto gradevole, considerato il prezzo di partenza. Partendo con la descrizione di questo Galaxy Tab A8, risulta caratterizzato da un’estetica che non manca per quanto riguarda i tocchi di stile. L’animo risulta giovanile e vivace, con tutti gli elementi ben impiantati sia sul fronte che sul retro.

Per quanto riguarda l’hardware, il tablet è dotato di un processore octa-core, il quale è abbinato allo stesso tempo anche ad altre caratteristiche. Ci sono infatti 64 giga di memoria interna così come 4 giga di memoria RAM. Ottima l’autonomia grazie alla batteria davvero performante. Il Samsung Galaxy Tab A8 è disponibile nella sua versione da 10,5″ di ampiezza con il 36% di sconto su Amazon. Il prezzo finale è dunque di 179,99€. Per averlo adesso dovete solo aggiungerlo al carrello.