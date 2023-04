Iliad DISTRUGGE Fastweb e Kena con la Giga 120 e tutto illimitato

Dopo aver preso atto della volontà da parte di Iliad di lanciare offerte clamorose sotto tutti i punti di vista, gli utenti hanno cominciato a pensare. Molti di loro hanno deciso di evitare di sottoscrivere una delle promozioni mobili di questo gestore, proprio per restare dov’erano.

Distaccarsi dal proprio provider di fiducia risulta infatti per molti ancora difficile, ma a determinate condizioni potrebbe cambiare ogni scenario. Iliad infatti continua a disporre offerte clamorose, le quali fanno dei tanti contenuti la loro arma principale. Si può dire lo stesso del prezzo, il quale non supera mai i 9,99€ al mese e che oggi scende ancor di più. Ve lo aspettavate? Probabilmente sì, anche alla luce del percorso che Iliad è stata in grado di svolgere in quanto gestore di telefonia mobile. Una promo in particolare è ancora disponibile.

Iliad, quella promo da 120 giga che nonostante l’assenza del 4G stimola ancora tantissimo l’arrivo di nuovi utenti

L’offerta che tutti infatti hanno valutato senza ombra di dubbio è la celebre Giga 120. Questa promo che nuova di certo non è, continua ad avere un prezzo talmente vantaggioso da ispirare chiunque. Al suo interno infatti ci sono 120 giga per navigare in internet sfruttando la rete 4G+, ma non solo. Anche minuti e messaggi sono presenti senza limiti, il tutto per un prezzo mensile che dura per sempre a 7,99€.

Gli utenti che stanno pensando di poter sottoscrivere questa soluzione, hanno però un tempo limite entro il quale giungere ad una decisione. Esattamente tra otto giorni infatti terminerà la promozione, con Iliad che proporrà qualcosa di nuovo. Probabilmente si tratterà di un’offerta diversa, ma non si sa ancora bene se con più contenuti o meno. La stessa cosa riguarda il prezzo di quella che potrebbe essere la prossima proposta, il quale potrebbe essere sia più basso che più alto.