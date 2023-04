Tra le prossime vetture del noto marchio automobilistico tedesco Audi ci sarà anche un SUV. Si tratta della prossima generazione della Audi Q5. L’azienda toglierà i veli anche su una versione sportiva di questa serie denominata Audi SQ5. Nel corso delle ultime ore, in particolare, questa vettura è stata immortalata in alcune foto spia che ci hanno rivelato qualche primo dettaglio estetico.

Audi SQ5, il prossimo veicolo del marchio tedesco spiato in queste foto spia

Nel corso delle ultime ore una delle prossime vetture del noto marchio tedesco Audi è stata spiata su strada sulle piste di Nurburgring durante alcuni test di efficienza su strada. Come già accennato in apertura, stiamo parlando della prossima generazione del SUV sportivo Audi SQ5. Dalle foto spia appena pubblicate in rete possiamo notare come ma vettura risulti ancora pesantemente camuffata per non lasciare intravedere nulla.

Nonostante questo, è comunque possibile scorgere alcuni piccoli dettagli. Troviamo ad esempio un nuovo design per i fari anteriori e per il paraurti e lo stesso dicasi per i gruppi ottici posteriori. Sono poi presenti quattro tubi di scarico, un ulteriore segno che ci troviamo di fronte ad una versione sportiva del SUV del marchio Audi.

Le foto spia emerse in rete non lasciano intravedere gli interni della prosisma generazione della Audi SQ5. Tuttavia, ci saranno quasi sicuramente degli aggiornamenti importanti dal punto di vista della tecnologia. Non conosciamo molto riguardo le motorizzazioni che saranno proposte. Staremo a vedere se l’azienda deciderà di proporre le stesse disponibili sua generazione attuale.