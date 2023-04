Nel corso dei prossimi mesi il noto marchio automobilistico tedesco Volkswagen dovrebbe togliere i veli su una nuova vettura. Si tratta in particolare della versione restyling della prossima Volkswagen T-Cross. L’azienda automobilistica sta svolgendo ancora alcuni test su strada per testare al meglio le performance di questa vettura. Nel corso delle ultime ore, infatti, quest’ultima è stata spiata in alcune foto spia.

Volkswagen T-Cross, la versione restyling spiata su strada in alcune foto spia

È tempo di test di vverifica u strada per il noto marchio automobilistico tedesco Volkswagen. Come già accennato in apertura, infatti, in queste ore la versione restyling della prossima Volkswagen T-Cross è stata intercettata su strada in alcune foto spia proprio durante alcuni test di efficienza su strada.

Dalle foto spia appena emerse, in particolare, possiamo notare ancora la presenza di diversi camuffamenti. Questi ultimi sono collocati sia nella parte anteriore sia nella parte posteriore. Questo ci indica che i cambiamenti principali saranno introdotti proprio in queste zone.

Troveremo quindi quasi certamente un look leggermente diverso sia per i fari LED anteriori sia per i gruppi ottici posteriori. Anche il paraurti dovrebbe poi subire qualche piccolo ritocco estetico. Trattandosi di un restyling, è poi molto probabile che l’azienda decida di introdurre nuove colorazioni per la carrozzeria. Le foto spia non lasciano intravedere gli interni della vettura. Nonostante questo, è molto probabile anche qui che l’azienda aggiorni qualcosa, magari il sistema di infotainment.

Per ora questo è quello che è emerso in queste ore sul restyling della prossima Volkswagen T-Cross. Attendiamo ulteriori dettagli nel corso dei prossimi mesi.