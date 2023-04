MediaWorld rappresenta una delle migliori realtà del territorio, nell’ambito della rivendita di elettronica, con la sua possibilità di approfittare dei migliori sconti, o meglio del miglior rapporto qualità/prezzo sull’acquisto di smartphone, e non solo. I prezzi sono economici ed alla portata di tutti, ciò sta a significare che gli ordini possono essere tranquillamente completati in ogni negozio sul territorio, senza costi aggiuntivi.

Oltre a questo, gli amanti dell’e-commerce, o comunque coloro che vogliono acquistare liberamente, senza doversi minimamente spostare dal divano di casa propria, potranno richiedere la consegna a domicilio, anche se comporta il pagamento di un piccolo sovrapprezzo (le cosiddette spese di spedizione).

MediaWorld esaspera gli utenti con i suoi sconti fantastici

Gli sconti racchiusi all’interno del volantino MediaWorld cercano di rendere molto felici gli utenti che amano giocare con le console o il proprio PC, sono davvero tantissimi i prezzi bassi collegati all’acquisto di una Sony PS5, finalmente disponibile a 549 euro e senza difficoltà di reperirne le scorte, a cui aggiungere anche i titoli esclusivi più interessanti del 2023. Tra questi spicca chiaramente Spider-Man Miles Morales, proposto all’acquisto a 29 euro, passando anche per i richiestissimi The Last of Us, il cui remake è disponibile a 59 euro, mentre il secondo episodio è da 9 euro.

Non manca la bellissima console portatile di Nintendo, la Switch OLED a 379 euro (con gioco annesso), oppure la versione standard da 299 euro, senza dimenticarsi della Lite, con gioco annesso, in vendita a 259 euro. Tutti questi sconti sono racchiusi nelle pagine sottostanti.