SpaceX ha posticipato il lancio del razzo più potente che abbia mai realizzato fino ad ora. La notizia è stata confermata anche da Musk tramite social.

La compagnia privata di Elon Musk ha dichiarato di aver subito un problema di pressurizzazione con il razzo, causa dell’interruzione del lancio. “Una valvola pressurizzata sembra essere congelata”, spiega Musk in un aggiornamento su Twitter. SpaceX ha descritto il lancio annullato come una “prova generale del lancio”. Il lancio non andato a buon fine ha effettivamente permesso alla compagnia di esercitarsi a caricare il razzo come se fosse davvero in fase di lancio. Nonostante questi problemi di pressurizzazione, il team ha continuato il conto alla rovescia fino a 40 secondi. Secondi sufficienti per eseguire alcuni test.

La società dovrà ora attendere almeno 48 ore prima di poter lanciare il razzo nuovamente. Non ha comunicato immediatamente una data prevista per il secondo tentativo, ma ha dichiarato che annuncerà il nuovo programma su Twitter. Musk ha affermato che il secondo tentativo potrebbe richiedere un po’ più di tempo. Il razzo in acciaio inossidabile in questione è alto 120 metri, ha 33 motori e una spinta da 16,7 milioni di libbre.

SpaceX afferma che Starship sarà in grado di trasportare fino a 100 persone su voli interplanetari di lunga durata. Consentirà inoltre la consegna di satelliti e lo sviluppo di una base lunare e il trasporto rapido sulla Terra, consentendo di viaggiare in qualsiasi parte del mondo in un’ora o meno. Super Heavy è il primo stadio del sistema di lancio ed è completamente riutilizzabile, progettato per rientrare nell’atmosfera terrestre. Sarà il focus di questo progetto.

L’astronauta britannico Tim Peake ha dichiarato: “SpaceX sta davvero pensando in grande con Starship. Questo è il razzo più grande e potente mai costruito. Ma la sua ambizione va ben oltre le sue dimensioni gigantesche. Si spera che il razzo preannunci una nuova era di esplorazione dello spazio, sbloccando il potenziale per gli esseri umani di visitare altri pianeti. Questo programma potrebbe essere il trampolino di lancio per una ricerca scientifica estremamente entusiasmante. Sono convinto che la collaborazione con operatori commerciali come SpaceX sia vitale per spingere i confini e consentire questa nuova era”.