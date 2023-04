Twitter non sarà più un’azienda a sé. Elon Musk l’ha fusa con X Corp, parte della X Holdings Corp, pubblicizzata come la futura società madre di tutte le società di Musk, tra cui Neuralink, SpaceX, Tesla e The Boring Company.

Potenzialmente questa fusione segnala anche la fase successiva del piano di Musk che prevede la trasformazione di Twitter in “app per fare tutto“. La fusione tra le due aziende è diventata pubblica perché gli avvocati sono stati costretti a rilasciare informazioni a riguardo in vista di un processo in corso. “Twitter, Inc. è stata fusa in X Corp. non esiste più”.

“X Corp. è una società privata. La società madre è la X Holdings Corp. Nessuna società quotata in borsa possiede il 10% o più delle azioni della X Corp. o della X Holdings Corp.” L’iniziativa di Musk non è stata accolta bene. Ormai è risaputo che il miliardario non ha alcuna considerazione delle opinioni esterne. Anzi, qualche giorno fa pare abbia confermato quanto successo twittando una X, chiaro riferimento ad X Corp.

Twitter e X Corp si fondono in un’unica azienda, Musk spiana la strada al prossimo progetto

Il miliardario possiede già il dominio X.com, avendo fondato una società con lo stesso nome nel 1999, poi diventata PayPal. Nell’ottobre 2022, quando il suo accordo per acquisire Twitter era ancora in fase di finalizzazione, Musk ha twittato: “L’acquisto di Twitter velocizzerà la creazione di X, l’app per tutto”. Gli esperti del settore si sono chiesti se Musk possa riuscire a trasformare Twitter in una piattaforma in cui gli utenti possono accedere a tutti i servizi online di base, dall’effettuare un pagamento alla prenotazione di un taxi.

WeChat in Cina offre funzionalità simili, anche se finora i tentativi di fare lo stesso in Occidente sono falliti. “Le super app, come sono conosciute nel settore, non sono una novità. Hanno avuto un enorme successo in Asia, ma non hanno preso piede altrove”. “Twitter potrebbe far parte di una super app che ti consente di acquistare merci, chattare con gli amici, ricevere aggiornamenti sulle notizie, prenotare un taxi? Sicuro. Elon Musk può farlo funzionare? Possibilmente. Elon lo farà davvero? Chi lo sa.”