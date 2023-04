Le illusioni ottiche sono delle immagini che riescono ad ingannare il nostro appartato visivo facendoci percepire delle cose che nella realtà non esistono oppure facendocele percepire in modo diverso rispetto alla realtà.

Le illusioni ottiche possono essere di due tipi: spontanee, ovvero che si manifestano naturalmente oppure artificiali, ossia indotte tramite specifici trucchi attraverso giochi di prospettiva.

La prospettiva è molto utilizzata in arte per dare la percezione di tridimensionalità su una superficie che nella realtà presenta solo due dimensioni. Si tratta dell’esempio per eccellenza delle illusioni ottiche.

Queste immagini non vengono solo utilizzate in arte però ma sono anche molto utilizzati in psicologia e in medicina per studiare il funzionamento del cervello umano. Le illusioni possono essere utilizzate anche come test visivi per scoprire di più sulla personalità di un individuo.

Illusione ottica, quale volto vedi per primo?

In questo articolo proponiamo un enigma divertente per scoprire dei lati nascosti della tua personalità.

In quest’illusione ottica sono presenti due volti, uno maschile e uno femminile, che si intrecciano e si nascondono l’uno nell’altro. Osservando l’immagine si noterà per primo solo uno dei due volti, e tu quale hai visto per primo?

Se hai notato subito il volto della donna hai una personalità forte e stabile. Sei una persona che non perde mai di vista gli obiettivi che si è prefissata nella vita e non si lascia abbattere dagli ostacoli. Nonostante questo carattere apparentemente molto impavido, sei anche in grado di ascoltare gli altri e provare molta empatia.

Se invece hai notato per primo il volto dell’uomo allora possiedi una personalità solare ed estroversa. Sei una persona molto creativa e con molto senso dell’umorismo che ama stare in compagnia e circondarsi dall’affetto dei suoi cari.