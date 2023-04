Le illusioni ottiche sono delle immagini che riescono ad ingannare il nostro apparato visivo e il nostro cervello facendoci percepire le cose in modo diverso rispetto alla realtà oppure facendoci percepire delle cose che nella realtà non esistono.

L’inganno avviene tramite dei giochi di forme, dimensioni e prospettiva che portano il cervello umano a decodificare le informazioni in modo errato.

Le illusioni ottiche sono state utilizzate, e lo sono tutt’ora, per condurre numerosi studi scientifici e psicologici per comprendere al meglio il funzionamento della nostra mente e del nostro subconscio.

Spesso le illusioni vengono anche utilizzate come giochi per divertire e passare il tempo oppure come test della personalità degli individui.

In quest’articolo proponiamo un test della personalità che svelerà la vostra indole.

Fai il test della personalità per scoprire la tua indole

L’illusione ottica utilizzata per effettuare il test della personalizzata è l’immagine della testa di un cane le cui orecchie sono rappresentate da due gatti. I gatti si distinguono dal cane poiché possiedono dei colori diversi, blu per i felini e bianco per il cagnolino.

Per capire che tipo di personalità possiedi bisogna capire qual è la figura che vedi per prima se ti soffermi ad osservare l’immagine. Sarà il cane o i due gatti?

Se la prima figura che noti è il cane avete una personalità molto positiva. Siete sicuramente delle persone incredibilmente estroverse e socievoli. Potreste anche possedere un invidiabile senso dell’umorismo e una grande generosità.

Se invece l’occhio cade prima sui gatti avete una personalità un po’ più riflessiva che si traduce in una mentalità aperta e incredibile sensibilità. Spesso questa caratteristica è vista come una debolezza ma in realtà è un punto di forza della vostra indole.