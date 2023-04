Cani, i nostri amici a 4 zampe sono in grado di rilevare il cancro nelle persone

Nonostante la nostra consapevolezza delle notevoli capacità dei cani, uno studio recente ha rivelato qualcosa di sorprendente: il loro olfatto straordinariamente sviluppato consente loro di rilevare il cancro con un’accuratezza del 97%. Mentre gli esseri umani hanno circa 5 milioni di recettori olfattivi, i cani ne possiedono circa 300 milioni, consentendo loro di elaborare le informazioni olfattive più rapidamente del cervello umano.

Cani: l’ennesima dote scoperta riguardante Fido

Ricercatori dell’Università di Kyushu in Giappone hanno dimostrato queste abilità in un esperimento condotto su cinque cani addestrati per individuare il cancro al colon. Utilizzando l’odore del respiro di 48 pazienti come campione, i cani sono stati in grado di distinguere tra pazienti affetti da cancro e quelli sani con un’accuratezza del 97%.

Ovviamente, i cani non possono ancora sostituire i test di screening per il cancro o garantire la stessa affidabilità. Tuttavia, questi risultati promettenti meritano ulteriori ricerche sulle capacità olfattive dei cani, per determinare se potrebbero rappresentare una soluzione valida ed efficace per il rilevamento precoce del cancro su larga scala.

Lo studio evidenzia l’importanza degli animali nel rilevare rapidamente la malattia, garantendo un intervento tempestivo. Addestrare i cani per questo scopo potrebbe migliorare la precisione degli screening e ridurre il numero di falsi positivi. L’utilizzo dei cani nella diagnosi del cancro è ancora in fase sperimentale, ma i risultati finora ottenuti sono interessanti e promettenti.

E vi diremo di più! È possibile che i nostri amati amici a quattro zampe possano un giorno affiancare i medici e contribuire alla nostra salute, oltre a renderci felici con un’ondata di amore quotidiano. Questi risultati sono un altro motivo per apprezzare ancora di più i nostri fedeli compagni.