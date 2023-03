Prodotti ritirati, rimossa tipologia di riso che poteva provocare il cancro

Il rischio di contaminazione da metalli pesanti come il cadmio è un problema serio per la salute pubblica. In questo caso specifico, il riso e i risotti contaminati sono emersi da un’azienda italiana. Prima di conoscere i prodotti ritirati però, vediamo cos’è il cadmio e cosa provoca nell’uomo.

Prodotti ritirati: l’allarme è serissimo

Il cadmio è un metallo pesante tossico che può essere presente nel suolo, nell’acqua e nell’aria. Può essere assorbito dalle piante e dagli animali, e quindi finire nei nostri alimenti. L’esposizione al cadmio può causare una serie di problemi di salute, come già accennato, come il cancro e disturbi cardiovascolari, tra gli altri. Per questo, nel caso in cui si scopra di avere uno dei prodotti richiamati a casa, è importante non consumarlo e riportarlo al punto vendita per un rimborso.

Il Ministero della Salute, in collaborazione con le autorità competenti, ha dunque richiamato: