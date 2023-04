MediaWorld raccoglie le migliori offerte del momento, inserendole direttamente in un volantino che vuole assolutamente dire la sua nel mercato nazionale, con prezzi economici ed alla portata di ogni singolo consumatore. Il risparmio è notevole ed alla portata di tutti, anche se gli sconti sono disponibili per un periodo di tempo estremamente limitato.

Come tutti i volantini di casa MediaWorld, anche il corrente è da ritenersi valido solo ed esclusivamente presso i negozi dell’azienda, e sul sito ufficiale. L’e-commerce ha guadagnato moltissime posizioni nel corso degli ultimi anni, e per questo motivo anche l’azienda ha deciso di valorizzarlo, sebbene nella maggior parte dei casi sia comprensivo della spedizione a pagamento presso il domicilio (controllate di volta in volta).

MediaWorld, nuove offerte per tutti i gusti

I gamer sono avvisati, da MediaWorld è possibile approfittare di un volantino davvero spaziale, con alcuni dei migliori sconti del momento, a partire ad esempio dalla possibilità di acquistare, finalmente, la console PS5 al prezzo di listino, pari a 549 euro, senza dover attendere lunghe lista di attesa, o similari.

Dopo aver scelto la console, è possibile affidarsi ad un numero impressionante di giochi in promozione, tra cui spiccano il nuovo Spider Man Miles Morales a 29 euro, The Last of Us 2 a 9,99 euro, The Last of Us 1 remake a 59 euro, ed altri ancora. Sono presenti ottimi sconti anche per i gamer che amano giocare con il proprio PC portatile, da acquistare subito il notebook di HP, l’Omen 16-B00012NL a 1500 euro, oppure scendere verso i 799 euro richiesti per il Victus 16-E0042NL.