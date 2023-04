Euronics è letteralmente impazzita, le sue nuove offerte sono tra le migliori del momento, con la possibilità comunque di riuscire a spendere veramente molto meno del solito, ed anche l’accessibilità garantita nei punti vendita fisici preposti e compatibili con la promozione corrente.

Tutti i prodotti che sarà possibile aggiungere direttamente al carrello, ci teniamo a ricordarlo, sono accompagnati dalla garanzia di 24 mesi, che copre alla perfezione tutti i difetti di fabbrica, ed allo stesso tempo, nel caso in cui si dovesse acquistare uno smartphone o la telefonia mobile in generale, tutti i modelli sono contraddistinti dalla versione no brand.

Euronics, occasioni e grandi prezzi bassi per tutti

Nei negozi di casa Euronics è tempo di Svuotatutto, una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere, con alcune ottime occasioni applicate anche su smartphone di grande qualità. Tra i migliori prodotti in promozione non possiamo che annoverare il bellissimo Apple iphone 14, oggi disponibile a 869 euro, passando anche per il Galaxy S22, che risulta essere disponibile all’acquisto a soli 599 euro.

Nel momento in cui si volesse ridurre la spesa finale da sostenere, la scelta diventa molto più ampia, con prodotti del calibro di Xiaomi Redmi Note 12 a 249 euro, Redmi 12C a 159 euro, Motorola Moto G12 a 169 euro, Galaxy A23 a 279 euro, Galaxy A53 a 369 euro, Galaxy A33 a 299 ero, oppure Edge 30 Neo, disponibile all’acquisto alla modica cifra di 299 euro.

Tutti questi prodotti, e molti altri ancora, sono da considerarsi disponibili solo nei negozi Euronics fino al 19 aprile.