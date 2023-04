ASUS ROG Phone 7 è il nuovo gaming phone di ASUS per questo 2023. Quest’anno arriverà un pelo prima del solito, visto che, almeno nel 2022, ROG Phone 6 fu svelato a luglio.

Questa volta invece la presentazione si terrà in questo mese, ad aprile, e la disponibilità quasi sicuramente è prevista sempre per lo stesso mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Asus Rog Phone 7 sta arrivando

Grazie al TEENA, l’ente per le telecomunicazioni cinese, sappiamo già alcune delle caratteristiche hardware del ROG Phone 7. Altre specifiche erano invece state confermate dalla stessa ASUS nei giorni scorsi. Il cuore pulsante dello smartphone gaming sarà con tutta probabilità lo Snapdragon 8 Gen 2. Del processore top di gamma di casa Qualcomm vi avevamo parlato nel dettaglio lo scorso novembre.

I risultati nei benchmark sono ovviamente ai massimi livelli, ed è possibile che ASUS lo abbia spremuto ulteriormente grazie anche al nuovo sistema di raffreddamento che si troverà a bordo del ROG Phone 7. Il produttore non è sceso troppo in particolari, ma dalle immagini trapelate in questi giorni si può intuire qualcosa. Intanto eccovi i render leak delle due versioni dello smartphone.

Dai render trapelati comunque si nota come il nuovo AeroActive Cooler sia molto simile a quello della sesta generazione, ma qualche novità a livello di design sembra comunque esserci. E per quanto riguarda il resto dell’hardware? Tra le specifiche trapelate ci sono la batteria, che sarà sempre da ben 6.000 mAh e il numero di fotocamere. Ci saranno in totale 4 sensori, uno frontale e tre sul retro. Non sembrano esserci grosse novità in merito, anche perché ASUS si concentra più sul lato gaming che su altri fattori.