Twitter “non esiste più” e si è fusa in una società chiamata X Corp, secondo il deposito del tribunale negli Stati Uniti.

Il proprietario di Twitter Elon Musk ha fatto un cenno al cambiamento ieri, semplicemente scrivendo “X“.

I dettagli sono stati rivelati nei documenti del tribunale dopo che l’attivista conservatrice Laura Loomer ha fatto causa a Twitter e Facebook quando il suo account è stato bannato. “In qualità di successore nell’interesse del Convenuto denominato Twitter, dichiara che Twitter è stata fusa in X Corp e non esiste più. X Corp è una società privata“, afferma il deposito dello studio legale Willkie Farr & Gallagher.

Loomer, che in precedenza si era candidato al Congresso, ha anche nominato imputati l’ex CEO di Twitter Jack Dorsey e l’amministratore delegato di Facebook Mark Zuckerberg. Chiede 5 miliardi di danni per presunti danni alla sua attività, attività elettorali e reputazione.

La fissazione per le X

Non è chiaro cosa significhi il cambiamento per Twitter, che Musk ha acquistato per circa 61,4 miliardi di dollari l’anno scorso. Potrebbe però essere indicativo dell’avvento della nuova super app.

Alla fine del 2022, Musk ha segnalato che voleva che Twitter diventasse “l’app per tutto”.

Secondo quanto riferito, sta cercando di portare la crittografia ai messaggi, monetizzare i video e includere sistemi di pagamento sulla falsariga di WeChat di Tencent.

“Penso che se potessimo raggiungere questo obiettivo, o anche avvicinarci a quello con Twitter, sarebbe un immenso successo“, ha affermato, riporta Business Insider.

Il signor Musk ha un’affinità con la lettera X. Ha fondato la Space Exploration Technologies Corporation (Space X) nel 2002 e possiede anche il dominio X.com, una banca online che ha co-fondato. Successivamente si è fusa con un’altra società per diventare PayPal.