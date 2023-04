Intelligenza artificiale è un RISCHIO per l'umanità secondo Elon Musk

Elon Musk ed altri 1000 tra ricercatori e manager hanno chiesto con una lettera uno stop o una moratoria dei governi al fine di evitare il tanto temuto scenario “Terminator” che l’intelligenza artificiale potrebbe causare.

La lettera, che è stata pubblicata dall’organizzazione no profit Future of Life Institute è inoltre sottoscritta dal co-fondatore di Apple Steve Wozniak e dai fondatori di Pinterest, Skype e molti altri ancora. L’invito è chiaro: usare l’AI con attenzione e limitarne l’utilizzo ad alcuni campi ben precisi.

La lettera che mette in guardia dall’intelligenza artificiale

All’interno di queste considerazioni però non figura tutto il mondo dell’intelligenza artificiale, ma solo quei sistemi definiti come più avanzati, come ad esempio il nuovo ChatGPT-4, chatbot di OpenAI che ultimamente è stato bloccato in Italia dal garante della privacy. Ricordiamo che si tratta di un’intelligenza artificiale in grado di raccontare anche delle storie o magari di generare articoli scritti senza problemi, oltre che di intrattenere delle conversazioni.

“I sistemi potenti di IA dovrebbero essere sviluppati solo quando si ha fiducia che i loro effetti saranno positivi e i loro rischi gestibili“, questo è quanto è possibile leggere all’interno della lettera. Si parla inoltre di una vera e propria “corsa fuori controllo allo sviluppo e al dispiegamento di potenti menti digitali che nessuno, neanche i loro creatori, possono capire, prevedere e controllare“.

Tale corsa a quanto pare non sarà fermata e rischia di diventare reale quell’effetto Terminator, con le macchine che saranno in grado, anche se in modi più romanzati, distruggere l’umanità.