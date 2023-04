tim-scopri-le-offerte-con-internet-5g-illimitato-e-non-solo

TIM, o Telecom Italia Mobile, è uno dei principali fornitori di rete mobile in Italia e offre alcune delle tariffe più basse del settore. TIM offre un’ampia scelta di piani di telefonia mobile che includono minuti, SMS e dati, oltre all’accesso alla rete 5G e a servizi aggiuntivi come finanziamenti per smartphone e abbonamenti TIMMUSIC.

Ci sono molti pacchetti disponibili per chi cerca i piani mobili TIM più convenienti. I consumatori che sottoscrivono uno dei servizi Internet domestici di TIM possono usufruire dell’offerta TIM Unica, che consente di accedere a Giga illimitati allo stesso prezzo dell’abbonamento mobile mensile. I clienti possono attivare uno qualsiasi dei piani di rete mobile di TIM in negozio o online, con risultati generalmente migliori in quanto l’operatore prevede l’attivazione gratuita per il primo mese.

TIM, ecco alcune offerte da attivare

TIM Power Supreme Web Simple offre attualmente minuti e SMS gratuiti, oltre a 150 GB di dati 4G al mese, o gigabyte illimitati per gli utenti di rete fissa TIM. Questo piano ha un prezzo iniziale di 25 euro, con la prima ricarica di credito che costa 20 euro e la carta SIM che costa 5 euro. I clienti che si iscrivono online pagano un prezzo mensile di 7,99 euro e l’attivazione è gratuita.

Un’altra ottima offerta di TIM è TIM Power Special Web Simple, che offre agli attuali clienti di rete fissa TIM minuti e messaggi illimitati e 150 GB di dati 4G al mese. La tariffa mensile è di 9,99 euro, con un costo una tantum di 25 euro, che comprende 5 euro di SIM e 20 euro di ricarica iniziale. Per usufruire dell’offerta, i clienti devono trasferire il proprio numero da Iliad o da un operatore virtuale selezionato.

TIM ha anche lanciato un pacchetto unico, denominato TIM 5G Power Famiglia, per i suoi utenti di rete fissa. Questo pacchetto include dati 4G e 5G illimitati, oltre a minuti e SMS gratuiti. L’abbonamento mensile è di 9,99 euro, con il primo mese gratuito. Il canone è incluso nella bolletta mensile della linea fissa TIM e si può usufruire dell’offerta trasferendo un numero esistente o sottoscrivendo un nuovo numero.

WiFi Power Smart di TIM è un’ottima opzione per chi ha bisogno di un provider di telefonia fissa, in quanto include un telefono fisso con chiamate nazionali illimitate gratuite, oltre a una connessione Internet ad alta velocità fino a 1.000 Mbps su fibra FTTH, fibra mista FTTC, o fino a 200 Mbps su ADSL (fino a 20 Mega). Questa offerta costa 29,90 euro al mese, con un costo di attivazione di 10 euro ripartito su 24 mesi e un costo del modem Wi-Fi di 5 euro ripartito su 48 mesi.