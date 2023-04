Per il mese di aprile 2023, presso alcuni punti vendita autorizzati, l’operatore telefonico WindTre sta proponendo l’attivazione di alcune offerte di rete mobile molto interessanti. Si tratta in particolare delle offerte appartenenti alla serie GO e ora saranno attivabili anche da tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero da Lycamobile.

WindTre propone ad aprile numerose offerte mobile della serie GO

Tutti gli interessati a cambiare la propria offerta richiedendo la portabilità del proprio numero, potranno attivare una delle super offerte della serie GO di WindTre. Come già accennato, queste offerte sono attivabili presso alcuni punti riguardanti vendita autorizzati presenti su tutto il territorio italiano. Rispetto a quanto fatto in passato, ora le offerte saranno attivabili anche da chi proviene dall’operatore telefonico virtuale Lycamobile. Vediamone qui di seguito alcune.

• GO 50 Fire offre ogni mese minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati con una connettività fino al 4G. Il costo per il rinnovo mensile è di 6,99 euro al mese.

• GO 101 Fire Easy Pay include ogni mese minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 101 GB di traffico dati sempre con connettività 4G. Anche in questo caso il costo è di 6,99 euro al mese,

• GO 100 Special offre invece ogni mese minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mo nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati con connettività 4G. Questa volta il costo per il rinnovo mensile è più alto, dato che è di 9,99 euro al mese.