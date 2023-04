Gli utenti americani in possesso di uno smartphone Pixel hanno ricevuto una gradita sorpresa nelle ultime ore. Attraverso l’applicazione Google Pay, alcuni utenti hanno visto il proprio wallet riempirsi di denaro senza aver fatto nessuna azione specifica.

La notizia si è presto diffusa su Reddit con tantissimi messaggi arrivati nella sezione dedicata agli smartphone di Big G. Il canale r/GooglePixel si è riempito di screen e commenti degli importi ricevuti gratuitamente.

Gli accrediti automatici variano a seconda dell’utente, con alcuni che hanno ricevuto pochi dollari e altri che hanno incassato oltre 1.000 dollari. Ogni transazione è accompagnata dalla dicitura “Reward”, ossia una ricompensa per aver testato feature o servizi dell’azienda di Mountain View.

Gli utenti Pixel stanno ricevendo per errore del denaro direttamente da Google, con cifre che raggiungono anche i 1.000 dollari

Ecco quindi che aprendo Google Pay, gli utenti sono rimasti stupiti di questo inaspettato regalo. Al momento non sono chiare le azioni da intraprendere per ottenere le ricompense, in quanto sembra tutto molto casuale, così come gli importi.

Come confermato dalla stessa Google, gli accrediti sono frutto di un bug che ha inviato denaro agli utenti. In una mail di scuse inviata a tutti gli interessati si può leggere che: “Ci scusiamo per l’accaduto. Nel caso in cui non fosse possibile restituire il credito, potrai tenere il denaro. Non sono necessarie ulteriori azioni“.

La decisione di Google è quindi quella di non procedere oltre. Sicuramente i tecnici di Mountain View stanno lavorando per risolvere il bug, ma le cifre accreditate non prevedono la restituzione, almeno per il momento.