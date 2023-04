Gli smartphone moderni sono in larga parte realizzati in materiali nobili. Il largo uso di vetro li rende estremamente fragili in caso di caduta, quindi utilizzare una cover protettiva è diventato un modo per proteggere il proprio prezioso flagship. Tuttavia, Samsung sostiene che anche l’utilizzo di cover protettive non certificate potrebbe danneggiare gli smartphone.

Il gigante coreano ha avviato una campagna di sensibilizzazione verso i propri utenti dedicata agli accessori ufficiali per la famiglia Galaxy S23. Secondo l’azienda, utilizzare cover realizzate da produttori di terze parti o non certificate potrebbe causare danni ai device o comunque comprometterne la qualità.

Stando a quando emerso da un report, un esempio sono le cover protettive per le lenti della fotocamera. Molti utenti hanno inviato i propri device in assistenza credendo che le ottiche dei device fossero graffiate o rotte quando, invece, si era rovinata solo la cover protettiva.

Samsung vuole avvisare i propri utenti che utilizzare accessori e cover non originali per la famiglia Galaxy S23 può danneggiare i device e l’esperienza utente

Questa situazione ha causato non pochi problemi a Samsung in quanto i centri assistenza hanno dovuto impiegare tempo e risorse per danni non legati ai device ma ad accessori di terze parti.

Inoltre, il produttore coreano sottolinea che aggiungere uno strato di vetro o plastica sulle ottiche peggiora la qualità degli scatti. Le fotocamere sono tarate per lavorare al meglio e catturare la giusta quantità di luce. Un ulteriore strato va a ridurre la luminosità delle foto, compromettendo il risultato finale.

Inoltre, i Samsung Galaxy S23 hanno un microfono posizionato alla base della fotocamera superiore. Questo viene bloccato dagli accessori non originali, andando a causare un audio di qualità nettamente peggiore durante le chiamate o le registrazioni audio/video.