OPPO sta lavorando su una nuova tecnologia di ricarica rapida evoluta che potrebbe rivoluzionare il settore smartphone. In particolare, sembra che il produttore cinese stia sviluppando la propria versione di ricarica rapida in grado di raggiungere i 300W.

Stando a quanto rivelato da DigitalChatStation, un leaker sempre molto affidabile e preciso, la tecnologia prenderà il nome di SuperVOOC. La nuova tecnologia, almeno per il debutto, sarà abbinata ad una batteria da 4.450mAh (4.600mAh come valore tipico).

Quando la SuperVOOC da 300W verrà lanciata, sarà certamente una delle tecnologie di ricarica rapida più veloci presenti sul mercato. Tuttavia, il primato per quanto riguarda l’annuncio di tale soluzione, spetta a Redmi. Il brand ha annunciato di star lavorando alla propria tecnologia proprietaria che prenderà il nome 300W Immortal Second Charger.

OPPO sta sviluppando la tecnologia SuperVOOC da 300W, un sistema di ricarica rapida proprietaria ad altissima efficienza e velocità

Ricordiamo che lo sviluppo di una nuova tecnologia di ricarica non si basa esclusivamente sulla velocità di ricarica ma soprattutto sull’efficienza energetica. Questo significa sia la corretta erogazione di corrente per caricare la batteria in sicurezza ma, soprattutto, una gestione del calore che non comprometta il processo.

Secondo le prime indiscrezioni emerse, la SuperVOOC di OPPO dovrebbe operare in un modo particolare. La ricarica a 300W resterà stabile fino a quando il device non raggiungerà l’80 della carica totale. Si tratta di un cambiamento sostanziare rispetto alla tecnologia a 300W di Redmi che, invece, raggiunge la potenza massima per circa 3 secondi.

Il debutto della nuova tecnologia di ricarica di OPPO debutterà entro la fine dell’anno. Sicuramente nel corso delle prossime settimane emergeranno maggio dettagli che permetteranno di far emergere ulteriori novità e specifiche tecniche.