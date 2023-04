Un nuovo titolo appartenente al franchise di Far Cry è attualmente in fase di sviluppo. Il nuovo gioco permetterà ai giocatori di esplorare una nuova area inedita, con nuove dinamiche di gameplay.

A lanciare questa notizia ci ha pensato un report proveniente dai ragazzi di Insider Gaming. Stando a quanto rivelato, il titolo è conosciuto internamente con il nome in codice Project Blackbird. Il nome ufficiale, invece, potrebbe essere Far Cry 7.

Ad occuparsi dello sviluppo sarà Ubisoft Toronto. Questa indiscrezione è alimentata direttamente dallo stesso studio con un cinguettio su Twitter. Infatti, sulle pagine del social sono state condivise alcune immagini relative ad un meeting tenuto in sede su due progetti non meglio specificati.

Ubisoft sta lavorando allo sviluppo di un nuovo capitolo di Far Cry per rilanciare la serie e creare una nuova saga moderna a coinvolgente

Considerando il coinvolgimento di tutto il team e la segretezza riguardo lo sviluppo, potrebbe trattarsi proprio del nuovo capitolo di Far Cry. Provando ad immaginare la possibile ambientazione del gioco, alcuni analisti ritengono che la storia sarà ambientata nell’Alaska selvaggia.

Infatti, lo scorso gennaio, Ubisoft ha confermato di star lavorando ad uno shooter simile per impostazione a Escape from Tarkov. Tra le caratteristiche principali del titolo ci sarà la componente sopravvivenza in un ambiente ostile, la morte permanente del personaggio, uno zaino e varie tipologie di missioni.

Inoltre, il gameplay sarà caratterizzato da alcune feature e dinamiche prese in prestito dai capitolo precedenti di Far Cry. L’obettivo di Ubisoft è quello di riavviare la saga per creare delle ottime fondamenta per i capitolo successivi. In questo modo sarà possibile ricalibrare la serie per adattarsi all’audience moderno. Dal punto di vista tecnico, verrà utilizzato il motore grafico Snowdrop, lo stesso che si potrà vedere all’opera su Avatar: Frontiers of Pandora.