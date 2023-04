La Coppa eFootball Italia – powered by Open Fiber sta entrando nelle fasi finali della competizione dopo cinque mesi di sfide. Tutti e sette i club in gara per la prima edizione di questo torneo hanno completato i processi di selezione e il team definitivo si può formare.

Per le fasi finali della Coppa eFootball Italia potranno partecipare tre membri in una combinazione unica. Al fianco di un giocatore proveniente delle squadre giovanili dei club italiani partecipanti ci sarà anche un pro-player e un tifoso scelto attraverso le sfide KONAMICI svolte sul simulatore calcistico.

Ricordiamo che il torneo eSports ha visto la partecipazione dei principali team italiani partner di KONAMI: AC Milan, AC Monza, AS Roma, Atalanta BC, FC Internazionale Milano, SS Lazio e SSC Napoli.

Tutto pronto per la prima Coppa eFootball Italia, il torneo eSport che unisce i principali team italiani con i giocatori professionisti e amatoriali

I tre giocatori dovranno unire le forze e rappresentare ciascuno dei club in gara. Il torneo di selezione è partito a dicembre 2022 e si è concluso a marzo per determinare tutti e tre i rappresentati di ogni squadra.

Durante aprile 2023, ogni gruppo potrà allenarsi prima dell’inizio della fase a gironi per determinare la classifica e accedere ai quarti di finale. Tutte le sfide, dai quarti alla Grand Final si svolgeranno dal vivo al Napoli COMICON sabato 29 e domenica 30 aprile. I curiosi potranno seguire le sfide in diretta streaming sul canale Twitch di eFootball.

Di seguito riportiamo la composizione di ogni gruppo per i vari team:

AC Milan

Pro-player: Carmine Liuzzi

Calciatore delle giovanili: Antonio Gala

Vincitore torneo KONAMICI: Francesco Sirianni



FC Internazionale Milano

Pro-player: Arda Yildiz

Calciatore delle giovanili: Tommaso Guercio

Vincitore torneo KONAMICI: Raffaele Pagliuca



Atalanta BC

Pro-player: Umberto Frusciano

Calciatore delle giovanili: Tommaso Del Lungo

Vincitore torneo KONAMICI: Raffaele Galliano



SSC Napoli

Pro-player: Emiliano Spinelli

Calciatore delle giovanili: Enrico Giannini

Vincitore torneo KONAMICI: Luca Longobardi



AC Monza

Pro-player: Loris Iezzi

Calciatore delle giovanili: Marco Buonaiuto

Vincitore torneo KONAMICI: Carlo Mastrodonato



SS Lazio

Pro-player: Loris Gambaretto

Calciatore delle giovanili: Giordano Rossi

Vincitore torneo KONAMICI: Yuri Bacoli



AS Roma

Pro-player: Adrian Urma

Calciatore delle giovanili: Edoardo Busca

Vincitore torneo KONAMICI: Renzo Lodeserto

Inoltre, tutti i giocatori che parteciperanno alla “Coppa eFootball Italia Tour Event” tra il 6 e il 13 aprile potranno ottenere tante ricompense in-game. In particolare, i giocatori riceveranno un set di 6 carte Epic in edizione speciale, una per club: