Huawei Mobile Services, i servizi di Huawei che sostanzialmente hanno sostituito quelli di Google in tutti i dispositivi dell’azienda cinese, sono stati recentemente aggiornati con l’introduzione di nuove interessanti funzioni che vanno a coinvolgere Petal Search e Petal Maps, due funzioni cardine di tutto l’ecosistema.

Petal Search ha recentemente aggiornato la capacità di ricerca AR, riuscendo così a riconoscere tantissimi oggetti da innumerevoli categorie in pochi secondi, grazie all’utilizzo di tecnologie di deep learning e machine learning. L’update della funzione permette agli utenti di effettuare la ricerca AR senza dover necessariamente scattare più foto, basterà infatti toccare la corrispettiva icona, e poi indirizzare la camera verso il soggetto desiderato.

Molto comoda è anche l’introduzione di On-Screen Lens, la funzione che permette di identificare i contenuti sullo schermo, visualizzando anche il link di ricerca correlato, senza dimenticarsi della traduzione istantanea sempre sul display.

Huawei, ecco le altre novità di Petal Maps

Per quanto riguarda Petal Maps, invece, le novità sono molteplici; nel caso in cui non conosciate il servizio, ricordiamo essere il sostituto Huawei di Google Maps, con il quale poter monitorare il traffico in tempo reale, oltre che navigare senza problemi in più di 160 paesi nel mondo, grazie ai suoi 40 milioni di utenti attivi. La funzione introdotta permette al consumatore finale di espandere la visualizzazione della corsia di guida a tutto schermo, in questo modo sarà possibile sapere in tempo reale dove esattamente si trova il proprio veicolo. Il tutto è possibile grazie allo sfruttamento di svariate tecnologie, come gli algoritmi di modellazione 3D, che simulano così la strada, ma anche un sistema di visualizzazione delle corsie che va ad appoggiarsi alle immagini satellitari, risultando decisamente più preciso ed affidabile.

La riproduzione 3D vene estesa anche a 100 edifici simbolo in tutto il mondo, riprodotti alla perfezione di giorno e di notte, con anche gli effetti meteorologici in tempo reale, creando anche vere e proprie mappe 3D, con 3D real-scene, ricostruendo il mondo che vi circonda, con la tecnologia radiante.