Il social network cinese TikTok è finito nuovamente nei guai e questa volta in territorio europeo, nel Regno Unito. Quest’ultimo ha infatti inflitto una multa di ben 12.7 milioni di sterline per uso improprio dei dati dei bambini.

La sanzione è stata comminata dall’Information Commissioner’s Office, dopo aver constatato che 1,4 milioni di britannici di età inferiore ai 13 anni era presente sulla piattaforma cinese. Ecco maggiori dettagli.

TikTok multato nel Regno Unito

Prima di tutto vi ricordiamo che i termini di servizio della piattaforma prevedono che un account possa essere creato solamente da persone che hanno almeno 14 anni di età. La violazione alla UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) è stata riscontrata nel periodo compreso tra maggio 2018 e luglio 2020 e riguarda tre aspetti in particolare.

La prima è che la piattaforma ha permesso a 1,4 milioni di bambini under 13 di attivare un account sul social trattando i loro dati personali senza il consenso dei genitori/tutori. Non ha fornito informazioni adeguate sulle modalità di raccolta, utilizzo e condivisione dei dati. Ed infine non ha garantito il trattamento lecito, equo e trasparente dei dati personali degli utenti britannici.

TikTok non avrebbe dunque “fatto abbastanza” per verificare l’età degli utenti e rimuovere i non aventi diritto dal social. In più, l’azienda non avrebbe preso in sufficiente considerazione la denuncia fatta da alcuni dipendenti sull’utilizzo improprio del social da parte di ragazzi e ragazze sotto i 13 anni. Invece di rimuoverli, riporta l’ICO, TikTok non avrebbe “risposto in modo adeguato”.