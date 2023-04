EROI sconosciuti nel TECH, le innovazioni che usiamo sono pensate da veri geni

Tenere tra le mani uno smartphone, così come accendere un computer e servirsi delle possibilità che mette a disposizione può risultare qualcosa di ordinario e scontato nell’immaginario collettivo.

Effettivamente è così da diversi anni a questa parte, visto che si tratta di dispositivi ormai entrati a far parte a tutto tondo della vita delle persone. Sia in ambito lavorativo che ricreativo, tutti questi oggetti risultano fondamentali, ma bisognerebbe dire grazie a qualcuno che pur non indossando un mantello a vestito i panni di vero e proprio eroe nell’ambito tech. In realtà di eroi ce ne sono diversi, anche se quelli più nominati nell’ambito tecnologico sono principalmente tre.

Eroi nell’ambito tecnologico, dal contemporaneo Musk fino al mai obsoleto Bill Gates e all’immortale Steve Jobs

Ormai più di 15 anni fa un signore a Cupertino mostrava quello che sarebbe stato il futuro dell’umanità nell’ambito telefonico. Il primo smartphone, un iPhone, veniva presentato ufficialmente da Steve Jobs, il compianto visionario che ha dato il via ad una nuova era dal punto di vista della telefonia mobile. Qualcuno si chiede se le cose sarebbero state diverse se non ci fosse stato lui con le sue idee e la sua freschezza a tirare fuori dal cilindro qualcosa che oggi sembra scontato.

Stessa cosa per Bill Gates, vero e proprio fenomeno nel mondo della tecnologia che oltre a lanciare il mondo dei computer, è stato in grado di generare tante altre innovazioni oltre che a fornire un grande apporto al mondo intero grazie al suo essere filantropo.

Infine uno degli eroi contemporanei dal punto di vista della tecnologia non può che essere Elon Musk. Istrionico e unico nel suo genere, Elon non è di certo “solo” il creatore di Tesla. Basti pensare al progetto Starlink, il quale comprende delle antenne e dei satelliti spediti in orbita per avere un servizio Internet in qualsiasi posto della terra, soprattutto dove i cavi e le antenne terrestri proprio non arrivano.