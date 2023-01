In seguito ai festeggiamenti del 20esimo compleanno del browser Safari, ecco che è anche arrivato il 16esimo anniversario del lancio del primo iPhone. Per l’appunto, sedici anni fa, il 9 gennaio 2007, il vecchio CEO di Apple Steve Jobs presentava il primo iPhone della casa produttrice, cambiando di fatto in maniera permanente il mondo della telefonia mondiale.

Lo smartphone fu presentato al Macworld Expo di San Francisco. Durante il lancio, l’iconico Steve Jobs non spese tantissime parole, ma ne disse alcune di grande impatto: “oggi, Apple reinventa il telefono“. Il suddetto andò a introdurre un dispositivo dal design decisamente futuristico per i tempi, con un display multi-touch e un sistema operativo dedicato: iPhoneOS.

Apple e Steve Jobs, sedici anni fa cambiarono il mondo con l’iPhone

La descrizione di Jobs riguardo l’iPhone fu di un iPod senza alcun controllo fisico, cosa che ai tempi lo differenziava totalmente dalla concorrenza, essendo che erano ancora fermi alle classiche tastiere QWERTY fisiche anche su smartphone. Contemporaneamente, il nuovo iPhone era anche un dispositivo rivoluzionario dal punto delle comunicazioni Internet.

Di conseguenza, questi tre elementi furono di grande successo, oltre ad una scheda tecnica importante: un display LCD da 3,5″, una fotocamera da 2 MP e uno chassis in alluminio e plastica.

Dal punto di vista del design, il nuovo iPhone dei tempi era ampiamente all’avanguardia per l’epoca. Di fatti, ci vollero tre anni prima che Apple decise di rivederlo completamente e di fare un restyling. Infatti, fu iPhone 4 a reintrodurre un design con bordi piatti, display Retina, una fotocamera da 4 MP e un flash LED. Successivamente, con l’iPhone 5 si creo “lo smartphone più sottile al mondo”, andando anche a raddoppiare la risoluzione della fotocamera e modificando lo schermo.

Per il resto sappiamo già tutto, tra le rivoluzioni come il Touch ID, Face ID, Dynamic Island e sistemi con due o tre fotocamere fino a 48 MP, iPhone è riuscita a superare spesso e volentieri la concorrenza, riuscendo anche ad imporsi con un suo personalissimo sistema operativo come iOS e altri servizi Apple annessi.