WindTre, nel corso di Aprile preparatevi ad un valanga di novità

All’interno del progetto WinDay, specificatamente con l’attuale promozione WinLunedì, alcuni utenti WindTre stanno ricevendo l’offerta di attivazione di WinDay+ con il primo mese gratuito. Per gli altri, è previsto uno sconto su Privalia, mentre per il resto della settimana, le altre iniziative continuano con l’aggiunta di una sorpresa per il compleanno del programma.

WindTre: le novità di Aprile

Con il programma di fedeltà WinDay, l’operatore arancione offre vari premi e iniziative ogni settimana, a partire dai doni del WinLunedì. Questa settimana alcuni clienti iscritti riceveranno l’offerta di WinDay+. Come dicevamo, è previsto il primo mese gratuito e uno sconto Privalia WinDay+ per i clienti prepagati già iscritti, che offre vantaggi aggiuntivi oltre agli sconti e ai premi già inclusi nel programma base, come sconti mensili, un film extra su Rakuten TV, un concorso mensile dedicato e più possibilità di partecipare ai quiz settimanali. Inoltre, attivando questa opzione, i clienti WindTre riceveranno 500 Megabyte di traffico dati extra ogni mese sulla loro SIM.

Con il WinLunedì del 3 aprile 2023, viene offerto il primo mese gratuito con solo 2 dei 4 vantaggi extra (fino a 40 euro di sconti mensili su 4 marchi e un film extra su Rakuten TV), mentre dal secondo mese in poi, salvo disattivazione, è disponibile il pacchetto completo al costo standard di 0,99 euro al mese.

Si segnala anche che fino ad ora, per gli sconti mensili inclusi nel programma era previsto un valore massimo totale di 30 euro, mentre ora, a partire da aprile 2023, questa soglia è aumentata a 40 euro al mese, suddivisi su 4 marchi selezionati: Adidas, laFeltrinelli, Atida eFarma e Penny Market. Per tutti gli altri clienti WindTre iscritti al programma gratuito WinDay, il 3 aprile 2023 viene offerto uno sconto di 15 euro per gli acquisti sul sito Privalia, in particolare per una spesa minima di 60 euro.

La promozione non si applica ai prodotti nelle sezioni “Viaggi” e “Catalogo” e su quelli identificati come “marketplace” nel carrello. Il codice, non cumulabile con altre eventuali promozioni in corso, scade il 16 aprile 2023.