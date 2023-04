MD Discount, catena di supermercati italiana creata nel lontana 1993, e presente sul territorio con oltre 660 punti vendita, ha deciso di alzare l’asticella dei propri sconti, mettendo a disposizione degli utenti anche nuovi prezzi incredibilmente più bassi del normale.

La maggior parte delle offerte di cui vi parleremo nell’articolo sono da considerarsi disponibili nei vari negozi sul territorio, sebbene è importante sapere che alcuni prezzi sono da ritenersi attivi anche online sul sito ufficiale. In questo caso gli acquisti potranno essere completati da casa, con spedizione in negozio o a domicilio.

MD Discount, grandissime occasioni per risparmiare

Il volantino di MD Discount riserva grandi sorprese a tutti i consumatori che vogliono il massimo con il minimo sforzo, arrivano buoni sconti speciali che raggiungono un livello di risparmio quasi incredibile, e la possibilità comunque di spendere poco anche sull’acquisto, ad esempio di un televisore Nordmende, una vera e propria smart TV, disponibile all’acquisto a soli 179 euro.

Sono sempre disponibili anche sconti speciali applicati su veri e propri elettrodomestici, come per l’acquisto della lavatrice Candy, disponibile a 449 euro, oppure anche l’aspirapolvere 2in1 di Samsung, in questo caso in vendita a meno di 100 euro, un prezzo più che adeguato alla tipologia del prodotto.

Gli sconti, come vi abbiamo già raccontato, sono da considerarsi disponibili nei vari negozi ed in parte anche online sul sito ufficiale dell’azienda, ma per poco tempo e con scorte non sempre in grado di soddisfare pienamente le aspettative dei consumatori.